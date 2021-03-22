Гендиректора красноярской компании заподозрили в убийстве девушки. Он пытался растворить ее в кислоте

В Красноярске директора одного предприятия заподозрили в убийстве возлюбленной. Ее труп он пытался растворить в кислоте, чтобы скрыть улики. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Известно, что обвиняемый руководит компанией «Бумага и люди». По данным канала, 28 февраля он серьезно поссорился со своей девушкой. Причиной стала его ревность. По предварительным данным, мужчина схватил девушку и задушил ее. Но на этом он не закончил издеваться над возлюбленной. Он положил тело девушки в бочку объемом 200 литров и увез ее в арендуемый гараж. Там он заполнил емкость фторводородной кислотой.

Но в тот же день гендиректора задержали. Ему сразу предложили оформить явку с повинной — он согласился. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Чтобы сохранить улики, в гараж пришлось вызывать группу из химической лаборатории.

На прошлой неделе мужчина напал на женщину в Котельниках. Злоумышленник несколько раз ударил свою жертву ножом. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Все это происходило на глазах у школьника.