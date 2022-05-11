Полярник из Подмосковья стал участником акции «Бессмертный полк» в Антарктиде

Полярник Сергей Бракнис из Подмосковья поддержал акцию «Бессмертный полк» в Антарктиде. Он принял участие вместе с 11 товарищами.

Сергей Бракнис — житель Дзержинского. Вместе с остальными полярниками они провели самое дальнее от Москвы шествие «Бессмертного полка».

Акция развернулась на научной станции «Восток». Сейчас это единственная используемая Россией внутриконтинентальная антарктическая станция.

Непростые условия, при которых температура ощущается как -93 градуса, не помешали участникам экспедиции пройти по заснеженным просторам материка.

Они держали в руках флаг Советского Союза и портреты своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Ранее стало известно, что более полумиллиона жителей стали участниками акции «Бессмертный полк» в Подмосковье.