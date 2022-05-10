Более полумиллиона человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк» в Подмосковье

Более 514 тысяч жителей Московской области приняли участие в акции «Бессмертный полк», сообщили в пресс-службе регионального отделения проекта. Шествие впервые за два года прошло в очном режиме. Его очень ждали. Великая Отечественная война затронула каждую семью. Многим хотелось выйти на улицу с портретами своих близких, которые защищали Родину, и отдать им дань памяти.

Подмосковье внесло огромный вклад в Победу — именно на подмосковных рубежах враг был остановлен, практически у стен столицы, напомнил руководитель регионального отделения «Бессмертного полка» Валерий Анисимов. Из подмосковных цехов, конструкторских бюро, фабрик уходило на фронт миллионы тонн продукции для нужд фронта.

«В Дмитровском округе, в дорогой мне Яхроме, откуда ушел на фронт мой прадед Анатолий, шествие с портретами героев прошло до Перемиловской высоты», — отметил он.

В этом году акцию провели в единое время по всей Московской области. Шествие прошло во всех городских округах.

Источник фото: телеканал «360»

«Особенно трепетно отмечают 9 Мая в нашем Подмосковье. Совсем недавно, 20 апреля, мы вспоминали очень важное для нас событие — 80-летие окончания Битвы под Москвой. Именно на нашей земле вражеские войска потерпели первое крупное поражение. Мы помним, гордимся и стараемся сохранить историю и передать эти чувства нашему молодому поколению», — сказала министр регионального правительства по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Источник фото: телеканал «360»

Перед началом акции в Подмосковье прошли торжественные возложения цветов к памятникам воинам-освободителям и Вечному огню, автопробеги и другие мероприятия. В День Победы Ногинску присвоили почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

В Люберцах жители пронесли сотканное из лоскутков красной материи Знамя «Бессмертного полка» с именами 5700 победителей. В последний раз знамя выносили на традиционном шествии в 2019 году. Его длина составила 127 метров. Огромные полотна со Знаменем Победы пронесли в Можайске и Наро-Фоминске, а в Красногорске — и российский триколор.

Источник фото: телеканал «360»

Анисимов отметил, что акция проходила и онлайн. В таком формате она стартовала в 10:00. В единую базу онлайн-шествия поступило более 1,2 миллиона анкет из разных уголков России и мира.

«Многие по ряду причин не могли принять участие в шествии в традиционном формате, но смогли пройти со своими семейными героями по виртуальной брусчатке на Красной площади в формате онлайн. Это стало возможным благодаря и нашим подмосковным модераторам, которые сутками помогали отсматривать направленные заявки», — сказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Руководитель регионального отделения проекта выразил большую благодарность краеведам, педагогам, активу «Бессмертного полка России», «Волонтерам Подмосковья» и юнармейцам. По его мнению, организовать шествие на таком высоком уровне помогли объединенные усилия многих общественных организаций и большая поддержка органов власти Московской области.