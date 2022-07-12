Житель Подмосковья нашел надгробные плиты на своем участке. Они досоветских времен

Житель Старой Купавны обнаружил во время земляных работ надгробные плиты на своем участке. Выяснилось, что раньше они могли стоять на кладбище при Троицком храме. В деталях истории разбираются волонтеры.

Предварительно они сообщили, что прежде надгробия стояли на кладбище, где в досоветское время хоронили выдающихся людей.

Позднее кладбище сравняли с землей, однако плиты решили использовать в строительстве. Со временем вместо пустыря на Октябрьской улице в Богородском округе появились бараки, а плиты стали фундаментом.

Подробности этой истории выясняют волонтеры Подмосковья. Временно надгробия переместили на территорию Троицкого храма — туда, где, как предполагают, они и находились прежде.

На надгробиях видны фамилии Баташов и Яковлева. Генерал-майор Баташов Павел Проковьевич известен как тамбовский горнозаводчик, а Яковлева Прасковья Алексеевна связана с Обуховским пороховым заводом.

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