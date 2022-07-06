Права 292 дольщиков ЖК «Купавино» восстановили в Богородском округе

Кадастровый номер получили последние секции дома № 14 ЖК «Купавино» в Старой Купавне Богородского городского округа. Права на собственность смогут оформить 292 дольщика третьей очереди строительства.

Возведение жилого комплекса началось в 2012 году. Из-за финансовых трудностей застройщик не смог сдать объект в срок в 2015 году. По инициативе Министерства жилищной политики области строительство разделили на три очереди. Первую ввели в эксплуатацию в 2020 году, вторую — в 2021-м.

Строительство завершили благодаря привлечению правительством Подмосковья инвестора ГК «ФСК». Всех дольщиков жилого комплекса восстановили в правах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что проблемы обманутых дольщиков в регионе планируют решить к 2023 году.