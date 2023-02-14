Подмосковье 14 февраля 2023, 10:56 Житель Лосино-Петровского стал призером фестиваля ледяных скульптур

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Николай Гетьман из Лосино-Петровского занял второе место на фестивале ледяных скульптур в Череповце. Он сделал свою работу за полтора часа.

Главной темой мероприятия стала Сталинградская битва. Вместе с супругой Николай представил скульптуру «Не пришедшие с полей». Ее отметили в номинации «За самую филигранную работу».

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«Там жена, которая не дождалась мужа, внизу ребенок. В руке у него „треугольник“, которые раньше приходили как извещение. Над головой у нее березка, внизу домики, а наверху летящий журавль», — рассказал Николай.

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Такого же журавля автор сделал за полтора часа в рамках конкурса «Бешеная пила».

Всего в фестивале приняли участие 16 команд из разных городов России и Белоруссии.

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