Подмосковье 31 августа 2023, 14:37 Житель Коломны выиграл миллион рублей в лотерею Unsplash

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Вячеслав из Коломны пришел на почту за посылкой и заодно купил два лотерейных билета. Один из них принес ему выигрыш в миллион рублей. Об этом случае рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

Мужчина рассказал, что узнал о выигрыше случайно. Вячеслав зашел на почту, чтобы оплатить штраф ГИБДД, а заодно показал свои лотерейные билеты сотруднице отделения связи. Она и рассказала, что один из них — выигрышный.

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«Она добавила, что я уже третий, кто выиграл миллион в Коломне», — рассказал счастливчик.

Если человек выиграл в лотерею, то самое разумное — положить деньги на депозитный счет. Таким мнением поделился экономист и инвестиционный аналитик Александр Разуваев.