Деньги 18 июля 2023, 18:34 Экономист Разуваев посоветовал при выигрыше в лотерею положить деньги на депозит

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Если человек выиграл в лотерею, то самое разумное — положить деньги на депозитный счет. Таким мнением с «Общественной Службой Новостей» поделился экономист и инвестиционный аналитик Александр Разуваев.

Он сказал, что большинство российских банков сейчас предлагают очень выгодные условия по вкладам. И процентные ставки, скорее всего, будут расти. Если сумма очень крупная, то ее можно разделить на две части. Одну из них положить на депозит, а другую — вложить в акции.

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