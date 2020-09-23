Свыше 1,7 тысячи жилых домов Подмосковья капитально отремонтировали с начала года
Всего в программу капитального ремонта на этот год включили 2199 многоквартирных домов. Об этом рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.
В настоящее время в Московской области отремонтированы 1715 многоквартирных домовАнтон Велиховский.
Он подчеркнул, что в порядок приводят фасады, кровли, подвалы, лифты и фундаменты. Устанавливают и общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов.
Отдельное внимание уделяют повышению энергоэффективности жилых домов в Подмосковье. Это отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта региона Валерий Николов.
Технологии, применяемые при капитальном ремонте в Московской области, позволяют сэкономить на отоплении до 30%Валерий Николов.
Подмосковье реализует самую масштабную в России программу капитального ремонта. В нее включили более 44 тысяч зданий. Планы рассчитаны до 2049 года.