Свыше 1,7 тысячи жилых домов Подмосковья капитально отремонтировали с начала года

Годовой план капитального ремонта домов Подмосковья выполнили уже на 80%. В оставшиеся месяцы в порядок приведут еще 484 здания. Жилищные условия улучшат более чем для 150 тысяч семей.

Всего в программу капитального ремонта на этот год включили 2199 многоквартирных домов. Об этом рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

В настоящее время в Московской области отремонтированы 1715 многоквартирных домов Антон Велиховский.

Он подчеркнул, что в порядок приводят фасады, кровли, подвалы, лифты и фундаменты. Устанавливают и общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов.

Отдельное внимание уделяют повышению энергоэффективности жилых домов в Подмосковье. Это отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта региона Валерий Николов.

Технологии, применяемые при капитальном ремонте в Московской области, позволяют сэкономить на отоплении до 30% Валерий Николов.

Подмосковье реализует самую масштабную в России программу капитального ремонта. В нее включили более 44 тысяч зданий. Планы рассчитаны до 2049 года.