Свыше девяти тысяч домов Подмосковья изменят облик по программе капитального ремонта до 2023 года. Темп работ в регионе увеличился после паузы из-за COVID-19. Ускорили ремонт фасадов, крыш, подвалов, лифтов и не только.

Повысить скорость — задача, выполняемая фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона. Об этом сказал зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.

С 2014 года было отремонтировано 12,8 тысячи многоквартирных домов, что составляет более трети программы. Уже отремонтирована почти половина домов в бывших военных городках Евгений Хромушин.

В этом году в программу включили почти 2,2 тысячи домов, в том числе более 109 находятся в бывших военных городках.

«К 2023 году мы планируем дополнительно отремонтировать еще свыше девяти тысяч домов на общую сумму более 60 миллиардов рублей», — уточнил он.

И Евгений Хромушин напомнил, что после паузы, продлившейся три месяца, вернулись вносы на капитальный ремонт. Жители получили квитанции в августе.

Предельный тариф не меняется уже три года. В 2020-м губернатор Андрей Воробьев тоже оставил его на прежнем уровне.

Программа капитального ремонта в Подмосковье рассчитана до 2049 года. До этого времени его проведут более чем в 44 тысячах зданий.

В среду, 12 августа, губернатор проверил, как благоустраивают бывший военный городок Заря. Его включили в состав Балашихи в 2007 году, а коммунальную инфраструктуру передали в 2015-м.