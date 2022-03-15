Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Ногинске проверили ход строительства

Жильцы дома, пострадавшего при взрыве газа в Ногинске 8 сентября, проверили ход строительства разрушенной части здания. Ее продолжают возводить с нуля, но по улучшенным современным технологиям.

Активная группа жителей проверила работы на строительной площадке. Они убедились в безопасности всех конструкций и качестве используемых материалов.

«У нас монолитная фундаментная плита с подколонниками. Это самый надежный тип фундамента из всех существующих», — отметил руководитель подрядной компании Руслан Бородин.

Он объяснил, что сейчас формируется жесткий и надежный каркас здания.

Восстанавливаем мы дом строго по проекту, в соответствии с заключениями экспертов. Это разные технологии, а прежде было панельное домостроение Руслан Бородин.

Теперь, по его словам, здесь применяют монолитно-каркасное строение.

«И тот конструктив, и этот имеют место быть. Но то, что эта секция будет более энергоэффективной, — да, об этом можно говорить, поскольку применяются более современные материалы — они с улучшенными теплопроводностью и звукоизоляцией», — сказал он.

Самый сложный этап строительства — так называемый нулевой цикл — уже завершен. Теперь работа пойдет быстрее. При этом сохранят все размеры квартир, которые были до взрыва.

Жители могли задать вопросы главе округа Игорю Сухину и его заместителю Анатолию Шутю.

Деньги не будут препятствием для завершения объекта Игорь Сухин.

Глава округа поблагодарил жителей, проверивших работу. О каждом этапе подрядчик продолжит подробно рассказывать в онлайн-чате с собственниками жилья. Работы идут по графику.

Взрыв газа в доме № 9А на улице 28 Июня произошел утром 8 сентября. Погибли семь человек, еще 22 пострадали.

Всех жильцов дома эвакуировали: взрыв задел 24 квартиры, практически полностью уничтожив 17 из них. Разрушились часть внешней стены дома и перекрытия с первого по пятый этаж.