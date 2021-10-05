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    05 октября 2021, 15:22

    Найденные личные вещи начали возвращать жителям разрушенного взрывом газа дома в Ногинске

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Разбор части жилого дома, поврежденной взрывом газа 8 сентября, начался в Ногинске. Строители приступили к демонтажу элементов второго подъезда. Найденные там личные вещи возвращают жителям.

    Найденные личные вещи начали возвращать жителям разрушенного взрывом газа дома в Ногинске | Изображение 1

    Об этом сообщила пресс-служба Фонда капитального ремонта Подмосковья. Строители начали демонтировать конструкции второго подъезда поврежденного дома № 9А, расположенного на улице 28 Июня.

    Уже разобрали участок кровли. Сейчас рабочие приступили к демонтажу перекрытий, балконов, стен и перегородок квартир девятого этажа.

    В минувшие выходные они начали извлекать личное имущество и ценности собственников квартир

    Фонд капитального ремонта Подмосковья.

    Взрыв бытового газа в девятиэтажном доме произошел утром 8 сентября. Обрушились перекрытия с первого по пятый этаж и наружные стены.

    От игрушек до мебели

    Сейчас рабочие достают личные вещи людей из их жилищ. Это делают с помощью подъемного крана и страховочных тросов.

    Найденные личные вещи начали возвращать жителям разрушенного взрывом газа дома в Ногинске | Изображение 2

    За работой следят онлайн — так все желающие собственники квартир могут наблюдать за действиями из мобильного штаба.

    В каждом таком случае, когда люди попадают в сложную и непредсказуемую ситуацию, Фонд капитального ремонта и министерство здесь для того, чтобы максимально быстро решить бытовые вопросы и в кратчайший срок заново отстроить подъезд дома

    Антон Велиховскийминистр ЖКХ Подмосковья.

    Собственник квартиры № 71 Роман Кукушкин поделился, что для его дочки был ценен плюшевый заяц. Девочка заболела, и отец попросил специалистов попробовать найти игрушку, если это возможно.

    Найденные личные вещи начали возвращать жителям разрушенного взрывом газа дома в Ногинске | Изображение 3

    «У нас была личная просьба: найти плюшевого зайца дочери, которая сейчас приболела. Строители нашли его и передали нам. Дочка очень тронута, обрадовалась», — сказал Кукушкин.

    По его словам, все сделали очень оперативно.

    Никто не ожидал такой самоотдачи от рабочих. Ходили буквально по самому краю плиты. Для сына просил найти конструктор Lego. Нашли и спустили без потерь

    Роман Кукушкин.

    Он добавил, что его жена по видеосвязи подсказывала рабочим направления поиска.

    «Нет слов, мы всей семьей очень благодарны за ответственную работу», — подытожил он.

    По словам Валерия Николова, генерального директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, жители покидали свои квартиры спешно — буквально в чем были.

    Найденные личные вещи начали возвращать жителям разрушенного взрывом газа дома в Ногинске | Изображение 4

    «Многие не успели забрать свои документы и ценности. Сейчас в мобильном штабе ведем работу с собственниками, ведь сами они в аварийное помещение, по понятным причинам, войти не могут», — сказал он.

    Николов отметил, что все вопросы решают в индивидуальном порядке. Личные вещи будут извлекать с каждого этажа. Когда весь второй подъезд дома разберут, его построят заново.