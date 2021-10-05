Найденные личные вещи начали возвращать жителям разрушенного взрывом газа дома в Ногинске

Разбор части жилого дома, поврежденной взрывом газа 8 сентября, начался в Ногинске. Строители приступили к демонтажу элементов второго подъезда. Найденные там личные вещи возвращают жителям.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда капитального ремонта Подмосковья. Строители начали демонтировать конструкции второго подъезда поврежденного дома № 9А, расположенного на улице 28 Июня.

Уже разобрали участок кровли. Сейчас рабочие приступили к демонтажу перекрытий, балконов, стен и перегородок квартир девятого этажа.

В минувшие выходные они начали извлекать личное имущество и ценности собственников квартир Фонд капитального ремонта Подмосковья.

Взрыв бытового газа в девятиэтажном доме произошел утром 8 сентября. Обрушились перекрытия с первого по пятый этаж и наружные стены.

От игрушек до мебели

Сейчас рабочие достают личные вещи людей из их жилищ. Это делают с помощью подъемного крана и страховочных тросов.

За работой следят онлайн — так все желающие собственники квартир могут наблюдать за действиями из мобильного штаба.

В каждом таком случае, когда люди попадают в сложную и непредсказуемую ситуацию, Фонд капитального ремонта и министерство здесь для того, чтобы максимально быстро решить бытовые вопросы и в кратчайший срок заново отстроить подъезд дома Антон Велиховский министр ЖКХ Подмосковья.

Собственник квартиры № 71 Роман Кукушкин поделился, что для его дочки был ценен плюшевый заяц. Девочка заболела, и отец попросил специалистов попробовать найти игрушку, если это возможно.

«У нас была личная просьба: найти плюшевого зайца дочери, которая сейчас приболела. Строители нашли его и передали нам. Дочка очень тронута, обрадовалась», — сказал Кукушкин.

По его словам, все сделали очень оперативно.

Никто не ожидал такой самоотдачи от рабочих. Ходили буквально по самому краю плиты. Для сына просил найти конструктор Lego. Нашли и спустили без потерь Роман Кукушкин.

Он добавил, что его жена по видеосвязи подсказывала рабочим направления поиска.

«Нет слов, мы всей семьей очень благодарны за ответственную работу», — подытожил он.

По словам Валерия Николова, генерального директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, жители покидали свои квартиры спешно — буквально в чем были.

«Многие не успели забрать свои документы и ценности. Сейчас в мобильном штабе ведем работу с собственниками, ведь сами они в аварийное помещение, по понятным причинам, войти не могут», — сказал он.

Николов отметил, что все вопросы решают в индивидуальном порядке. Личные вещи будут извлекать с каждого этажа. Когда весь второй подъезд дома разберут, его построят заново.