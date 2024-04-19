Подмосковье 19 апреля 2024, 14:33 Жильцы и 30 питомцев не пострадали при пожаре в частном доме Талдома ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Спасатели вынесли 30 обитателей живого уголка, расположенного в загоревшемся частном доме в Талдоме. Кролики, котята и декоративные крысы не пострадали.

Работники ПСЧ-272 «Мособлпожспаса» спасли из огня живой уголок с 30-ю обитателями. Случай произошел в Талдоме.

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Загорелась стена около печки. Жители дома самостоятельно покинули здание до приезда пожарных, но внутри остались декоративные животные, которых они не успели вынести.

«Огнеборцы спасли из задымленных комнат 15 кроликов, 10 декоративных крыс и пять котят. К счастью, никто из них не пострадал. Медицинская помощь животным не потребовалась. Работники противопожарно-спасательной службы оперативно потушили пожар», — заключил начальник ПСЧ-272 Андрей Барков.

Ранее работники 336-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» в Волоколамске расчистили русло реки Большая Сестра, которая разлилась из-за активного таяния снега. Протоку воды мешали поваленные деревья, ветки и прочий крупный мусор.

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