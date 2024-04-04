Подмосковье 04 апреля 2024, 17:57 Русло вышедшей из берегов реки Большая Сестра расчистили под Волоколамском

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Работники 336-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» расчистили русло реки Большая Сестра, которая разлилась из-за активного таяния снега. Протоку воды мешали поваленные деревья, ветки и прочий крупный мусор.

Спасатели дважды в день мониторят паводковую ситуацию в Волоколамском округе. На очередном патрулировании выяснилось, что из-за сильного течения русло реки Большая Сестра засорилось корягами, поваленными деревьями и прочим мусором. На фоне этого и активного таяния снега уровень воды поднялся, вследствие чего автомобильный мост в деревню Темниково оказался подтоплен.

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«Чтобы минимизировать последствия подтопления и обеспечить жителям деревни беспрепятственный доступ к своим домам, спасатели с помощью специального снаряжения вытащили крупные стволы и обломки деревьев на берег, а также убрали наплавной мусор для беспрепятственного протока воды», — рассказал заместитель начальника территориального управления № 3 Андрей Образцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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