Подмосковье 08 февраля 2024, 10:13 Жилой комплекс «Прибрежный парк» в Домодедове заселят к началу марта Телеканал «360»

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В новом жилом комплексе «Прибрежный парк» в Домодедове сдано в эксплуатацию 11 корпусов. Жителям двух первых корпусов начнут выдавать ключи от новых квартир с 28 февраля.

Вместе с заселением новостроек в жилом комплексе начнет работать построенный детский сад. Он откроется уже в конце марта. Школа будет готова принять детей в 4-м квартале 2024 года.

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«Сейчас устраняются мелкие недочеты. Доделывается отделка в квартирах. До ввода школы в эксплуатацию планируем осуществлять перевозку детей до ближайшей школы в Константиново и Черилково», — рассказал руководитель проекта «Прибрежный парк» Алексей Ли.

В январе с будущими жителями провели встречу. Им рассказали, как будет идти процесс заселения, и показали квартиры.

Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин осмотрел готовность корпусов к сдаче. Он проверил условия проезда к жилому комплексу и водозаборный узел.

Производительность последнего — 2080 кубических метров воды в сутки. В будущем откроют дополнительные скважины и доведут производительность до трех тысяч кубических метров воды в сутки. Водозаборный узел оснащен многоступенчатой системой водоподготовки.

«Все испытания проведены, к подаче населению качественной воды мы готовы», — сказал генеральный директор «Самолет-ресурс» Вадим Дубровин.

Напомним, в начале года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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