Подмосковье 20 февраля 2023, 12:41 Жилой комплекс «Новое Видное» со школами и детскими садами построят в Ленинском округе

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Жилой комплекс «Новое Видное» построят в Ленинском округе. Там возведут три корпуса на 1428 квартир, школы, детские сады и торговый центр, сообщили в Главгосстройнадзоре.

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В домах обустроят квартиры разных типов — от студий до четырехкомнатных. ЖК обустроят в дизайн-коде «Лесные озера», для фасада будут использовать кирпич разных оттенков — от белого до темно-серого. Детские и спортивные площадки будут напоминать берег с волнами, а оборудование для них выполнят из природных материалов. Также на территории создадут места отдыха, установят столы для пикников и пинг-понга, обустроят парковочные места и проведут озеленение.

Как рассказала глава Минжилполитики региона Инна Федотова, в жилом комплексе также построят семь детских садов, четыре школы, поликлинику, торговый центр и спортивный комплекс.

«Ввести первый детский сад на 350 мест в эксплуатацию планируется вместе с домами первой очереди — в IV квартале 2024 года», — сказала она.

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