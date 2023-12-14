Подмосковье 14 декабря 2023, 09:09 Жилой комплекс «Новая жизнь» достроили в Красноармейске Телеканал «360»

Читать 360tv в

Проблемный жилой комплекс «Новая жизнь» достроили в Красноармейске в городском округе Пушкинский. Дольщики должны были получить квартиры еще в 2018 году, однако работы завершили только сейчас.

Местные жители ждали квартир пять лет. Недострой включили в Единый реестр проблемных объектов в связи с нарушениями срока завершения строительства. После этого Московский арбитражный суд признал застройщика банкротом. С августа 2022 года дом достраивал Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области.

Реклама

«Мы зашли на стадию достроя. Один дом — у нас не было монолита, <…> другой стоял полностью в кладке, но мы ее демонтировали, потому что было сделано некачественно. Полностью заменены инженерные системы, старые демонтированы. Соответственно, сделаны новые технические помещения, индивидуальный тепловой пункт, построена вся разводка», — рассказал представитель генподрядчика Дмитрий Малахов.

Недавно Главгосстройнадзор Московской области подписал все документы. Собственники в ближайшее время получат ключи от 238 квартир в двух 17-этажных корпусах № 8 и 8А.

«Долгострой на улице Новая жизнь — эта история пришла к своему логическому завершению. На сегодняшний день эти два многоквартирных дома введены в эксплуатацию, 192 обманутых дольщика имеют полное право и физическую возможность получить ключи от долгожданных квартир» — сказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат 3,4 тысячи ключей от квартир.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».