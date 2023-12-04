Подмосковье 04 декабря 2023, 18:59 «Осталось выдать 3,4 тысячи ключей». Губернатор Воробьев — об обманутых дольщиках в Подмосковье Воробьев проконтролировал решение вопроса обманутых дольщиков в Подмосковье Фото: Антон Чернов

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Вопрос обманутых дольщиков остается на контроле в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года осталось выдать 3,4 тысячи ключей.

«У нас был исторический максимум десять лет назад, 117 тысяч обманутых дольщиков. Затем было принято решение по эскроу-счетам, а также сформирован ДОМ.РФ, который сегодня находится под управлением правительства», — отметил Воробьев.

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По его словам, благодаря совместным действиям большую часть вопроса обманутых дольщиков удалось решить. Люди получили ключи, кто-то уже сделал ремонт и живет.

«Буквально на прошлой неделе правительство выпустило специальное распоряжение, которое позволяет регионам получить дополнительные средства по выплатам», — заключил губернатор.

Глава Подмосковья добавил, что до конца года удастся построить дома, которые ждут жители области, а также предоставить выплаты оставшимся участникам долевого строительства.

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