Подмосковье 01 апреля 2024, 09:49 Жилой комплекс «Легенда Коренево» построят в Люберцах к 2026 году ООО СЗ «Коренево Девелопмент»

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Еще пять домов построят в жилом комплексе «Легенда Коренево» в Люберцах. Всего там обустроят 935 квартир площадью более 34 тысяч квадратных метров. Проект планируют реализовать к 2026 году.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, застройщик «Коренево Девелопмент» уже получил разрешение на проведение работ. В восьмиэтажных домах обустроят удобными и функционально спроектированными квартирами, а входные группы будут организованы по принципу безбарьерной среды. Внутри также будут помещения для консьержек, зоны хранения колясок и велосипедов.

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ЖК «Легенда Корнево» находится вблизи Егорьевского шоссе. На территории будет работать школа, детский сад, торговый центр, автостоянка, велодорожки и многое другое. На первых этажах жилых домов разместят магазины, кафе и другие предприятия.

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