Подмосковье 25 ноября 2022, 14:07 Жилой комплекс «Кирова, 17» достроят в Домодедове до конца года

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Строительство ЖК «Кирова, 17» в Домодедове вышло на финишную прямую. Квартиры в нем приобрели более тысячи человек, рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

Ход строительства ЖК оценила глава Минжилполитики Инна Федотова. Она рассказала, что для решения проблемы дольщиков к работам привлекли ГК «Страна Девелопмент». Инвестор пообещал завершить строительство до конца года. Семьи будут получать ключи после ввода в эксплуатацию и постановки зданий на кадастр.

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«Наша задача — полностью решить проблему всех обманутых дольщиков Подмосковья. В ЖК „Кирова, 17“ квартиры купили 1373 человека. Важно помочь каждому», — отметила глава министерства.

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Первоначально завершить строительство планировали в 2021 году, однако из-за финансовых проблем этого сделать не удалось. В начале сентября к работам приступил другой застройщик, который смог довести ЖК до финальной стадии готовности.

Сейчас на объекте завершили устройство сетей, заканчивают отделку мест общего пользования, установку вентиляции и другие работы. Президент ГК Александр Гайдуков рассказал, что компания имеет большой опыт достройки жилых проектов.

«Строительство идет ударными темпами, что заметно не только на строительной площадке, но и со стороны — мы получаем положительные отзывы будущих жителей, которые внимательно контролируют процесс достройки», — отметил он.

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