05 апреля 2024, 10:04
Жилой дом со встроенным детским садом и кабинетом врача построят в Раменском округе
Многоэтажный жилой дом с детским садом на 80 мест и кабинетом врача общей практики построят в поселке Кратово на улице Нижегородской. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.
Возведением дома займется компания СЗ «Веста-Строй».
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Девятиэтажный МКД площадью более 15 тысяч квадратных метров рассчитан на 336 квартир свободной планировки. На первом этаже будут встроены нежилые помещения, а в подземной части сделают кладовки для жителей.
Территорию рядом с домом благоустроят и озеленят. Появятся детские и спортивные площадки, паркинг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Раменское
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