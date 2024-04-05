Подмосковье 05 апреля 2024, 10:04 Жилой дом со встроенным детским садом и кабинетом врача построят в Раменском округе Министерство жилищной политики Московской области

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Многоэтажный жилой дом с детским садом на 80 мест и кабинетом врача общей практики построят в поселке Кратово на улице Нижегородской. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Возведением дома займется компания СЗ «Веста-Строй».

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Девятиэтажный МКД площадью более 15 тысяч квадратных метров рассчитан на 336 квартир свободной планировки. На первом этаже будут встроены нежилые помещения, а в подземной части сделают кладовки для жителей.

Территорию рядом с домом благоустроят и озеленят. Появятся детские и спортивные площадки, паркинг.

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