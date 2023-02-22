Подмосковье 22 февраля 2023, 12:21 Жилой дом на Советской улице в Бронницах капитально отремонтировали

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Специалисты технадзора приняли после капремонта жилой дом на Советской улице в Бронницах. В нем обновили кровлю, чтобы избежать протечек. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Дом был построен в 1984 году и требовал обновления кровли. Из-за сильных осадков и таяния снега на ней могли возникнуть протечки. После ремонта покрытие обновили и избежали неприятных последствий.

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«Технические эксперты на объектах капитального ремонта, реализуемых на территории Подмосковья, не только контролируют ход проведения работ, но и следят за соблюдением техники безопасности, выявляют нарушения и недостатки при производстве работ», — отметил глава министерства Антон Велиховский.

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