Подмосковье 21 марта 2023, 15:27 Жилой дом на 288 квартир построили в микрорайоне Катюшки в Лобне

Читать 360tv в

Инспекторы Главгосстройнадзора провели итоговую проверку достроенного дома в микрорайоне Катюшки в Лобне. Расположенный в жилом комплексе «Лобня-Сити» дом № 6 на 288 квартир получил заключение о соответствии требованиям проектной документации.

Возведение жилого комплекса «Лобня-Сити» началось в 2016 году. Последний, седьмой по счету дом планируется достроить в этом году и ввести его в эксплуатацию в начале 2024 года. На территории жилого комплекса будет вся необходимая инфраструктура, включая школу и детский сад.

Реклама

Рядом с домом № 6 уже идет строительство современной школы на 2200 мест. В здании общей площадью около 30 тысяч квадратных метров будет создана комфортная и безопасная среда для учеников, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день завершается разработка проектной документации.

Реклама

Рядом со школой откроют детский сад на 330 мест. Там будет 14 групп со спальными, обеденными и игровыми зонами, раздевалками, кабинетами специалистов, музыкальным классом и залом для занятий физкультурой. Его открытие запланировано на третий квартал 2024 года.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что до конца года в регионе построят и капитально отремонтируют почти 180 крупных образовательных центров. Среди них 100 школ, 68 детских садов и восемь колледжей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».