Важное 20 марта 2023, 17:43 «У нас большие планы». Воробьев — о новых школах и детских садах в Подмосковье Губернатор Подмосковья рассказал о новых школах и детских садах в 2023 году

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Почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в Подмосковье до конца года, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Среди них 100 школ, 68 детских садов, восемь колледжей.

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«На этот год у нас большие планы — мы построим и капитально отремонтируем 176 объектов образования», — сообщил Воробьев.

По словам губернатора, уже к сентябрю откроют основную часть объектов — 23 школы и 13 детских садов.

«Это, в первую очередь, большая школа в Подмосковье на 2,2 тысячи мест в ЖК „Гусарская баллада“, два образовательных кластера в Долгопрудном, Одинцове и лицей имени Долгих в Истре», — уточнил Воробьев.

Среди новых школ 27 построят и отремонтируют из бюджетных средств. Появится 18 тысяч дополнительных мест для учеников.

Это коснется Одинцова, Мытищ, Щелкова, Раменского, Коломны, Дмитрова, Истры, Долгопрудного, Рузы, Орехово-Зуева, Чехова, Ленинского округа, Королева, Балашихи, Богородского округа, Пушкино, Шатуры и Красногорска.

На 2024 год уже тоже есть планы. К 1 Сентября следующего года введем 22 школы и 15 детских садов. Андрей Воробьев

Он уточнил, что в этих школах появится 21,6 тысячи мест для учеников, а в детских садах — 4,6 тысячи.

«Этот год в России наш президент объявил Годом педагога и наставника. Реализуем в Подмосковье большие программы», — заключил Андрей Воробьев.

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