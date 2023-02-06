Подмосковье 06 февраля 2023, 17:03 Жилищные инспекторы решили 8 проблем в сфере ЖКХ в Протвине за неделю

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За последнюю неделю в Центр управления регионом (ЦУР) поступило 12 обращений жителей Протвина. Люди пожаловались на плохое содержание многоквартирных домов. За семь дней сотрудники Госжилинспекции Московской области закрыли восемь из них.

Три заявки касались сломанных лифтов. За неделю жители Подмосковья пожаловались через ЦУР порядка 6,6 тысячи раз.

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По словам руководителя учреждения Ольги Фединой, обращение можно направить через портал ЕДС МО.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что тема содержания и благоустройства дворов и подъездов важна и актуальна. Он напомнил, что в регионе насчитывается более 57 тысяч многоквартирных домов.

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