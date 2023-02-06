Подмосковье 06 февраля 2023, 13:09 «Влияет на настроение людей». Воробьев — о благоустройстве дворов и подъездов Губернатор Подмосковья Воробьев: от чистоты подъездов и дворов зависит настроение жителей Телеканал «360»

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Тема содержания и благоустройства дворов и подъездов в Подмосковье важна и актуальна, от нее во многом зависит настроение людей. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

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«Считаем эту тему по-прежнему важной. Мы прекрасно знаем, насколько настроение человека зависит от чистого подъезда, комфортного двора», — подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что в Московской области более 57 тысяч многоквартирных домов и «очевидна тесная связка с управляющими компаниями». Глава Балашихи Сергей Юров собирается сегодня озвучить предложение, касающееся этой сферы.

Кроме того, на совещание пригласили председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова. По словам Андрея Воробьева, Пахомов прокомментирует «мероприятия, которые предполагают внесение достоверных данных в базы» для принятия решений по наведению порядка в подъездах и дворах.

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