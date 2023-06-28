Подмосковье 28 июня 2023, 12:29 Жилищные инспекторы проверили состояние лифтов в четырех округах Подмосковья Щелково / ГЖИ МО

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Госжилинспекция проконтролировала работу лифтов в четырех округах Подмосковья и помогла решить жителям проблемы в содержании оборудования. Инспекции прошли в Мытищах, Балашихе, Долгопрудном и Щелкове.

Жилищные инспекторы помогли решить вопросы с незаконным размещением рекламных щитов, установкой новых зеркал и восстановлением облицовочного слоя подъемника. В Мытищах жители пожаловались на частые поломки лифтов. ГЖИ обязала управляющую компанию осмотреть оборудование и устранить проблему.

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«Объекты общедомового имущества в многоквартирном доме, каковыми являются лифты, принадлежат на праве общей долевой собственности хозяевам помещений и могут быть переданы в пользование иным лицам только по решению общего собрания собственников», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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