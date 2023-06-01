Подмосковье 01 июня 2023, 13:40 Жилищные инспекторы проверили работу управляющих компаний в Лобне

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Инспекторы Госжилинспекции взяли на контроль работу управляющих компаний в Лобне. Участие в проверке приняли руководитель ведомства Ольга Федина и глава округа Игорь Демешко.

Инспекторы проверили, как коммунальные службы восстановили разрушенную входную группу и лестницу на Мирной улице около двух корпусов дома № 13. На контроле остался ремонт цоколя. В домах № 26, 28 и 30 отремонтировали лифты и покрасили входные группы вместе со скамейками и урнами во дворе. После замечаний также провели повторную уборку территории.

Кроме того, жилищные инспекторы поручили управляющей компании благоустроить дворы и привести в порядок подвалы в семи домах на Деповской улице.

«Выполнение всех вновь поставленных задач и доработка прежних остаются на нашем контроле совместно с инспекторами Госжилинспекции», — сказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 170 тысяч жителей региона прошли опрос по благоустройству.

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