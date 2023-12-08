Подмосковье 08 декабря 2023, 12:53 Жилищные инспекторы проконтролировали ремонт еще 8 кровель в Подмосковье ГЖИ МО

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По требованию Госжилинспекции управляющие компании выполнили срочные кровельные работы в Раменском, Серпухове, Подольске, Люберцах, Щелкове, Орехово-Зуеве, Шатуре и Балашихе. Ремонт провели до снегопадов и сильных морозов.

Жители округов жаловались на протекающие крыши, а в Орехово-Зуеве из-за состояния кровли обвалился потолок в квартире одинокой пенсионерки. Это стало поводом вмешательства ГЖИ.

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«Причины протечек кровли необходимо ликвидировать в нормативные сроки независимо от времени года и погодных условий: это сутки на ремонт покрытия с момента обращения и трое, если задействованы перекрытия», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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