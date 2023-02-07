Подмосковье 07 февраля 2023, 12:43 Жилищные инспекторы помогли включить в график ремонта прохудившуюся крышу в Видном

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В Видном в доме № 24 на Школьной улице прохудилась крыша. Сотрудники Госжилинспекции обследовали кровлю и поручили управляющей компании отремонтировать ее в этом году.

Зданию уже 73 года. Жильцы дома постоянно жалуются на протечки в крыше. Из-за них облицовка растрескалась и свисала лоскутами, а на обоях в квартире на верхнем этаже проступили следы потеков.

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После обследования двухэтажки управляющая компания МУП «УК ЖКХ» включила адрес в график ремонта на 2023 год. Организация приступит к работам в благоприятную погоду.

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«Управляющая компания может быть уверена, что при содействии общественных жилищных инспекторов мы доведем ситуацию с крышей на Школьной, 24 до положительного решения», — пояснила руководитель инспекции Ольга Федина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министерству энергетики региона разобраться с проблемами с отоплением в Электростали. С начала года от местных жителей поступило более 100 жалоб на снижение температуры в квартирах.

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