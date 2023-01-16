Подмосковье 16 января 2023, 16:26 Воробьев поручил разобраться с жалобами жителей Электростали на отопление Губернатор Подмосковья Воробьев поручил решить вопрос с отоплением в домах Электростали

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Решением вопроса о снижении температуры в батареях домов в восточной части городского округа Электросталь займется Министерство энергетики Московской области. Такое поручение в ходе заседания правительства дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава городского округа Инна Волкова рассказала, что проблемы с отоплением в домах связаны с работой котельной, принадлежащей компании «Восточные коммунальные системы», а также с коммунальными сетями, которые требуют замены. С начала года от жителей поступило более 100 жалоб на снижение температуры в домах.

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«Только в эти выходные — и в субботу, и в воскресенье — температура была ниже 70 градусов, ниже утвержденного температурного графика», — пояснила глава городского округа.

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Андрей Воробьев поручил министру энергетики Московской области Андрею Самарину взять ситуацию под контроль.

«По каждому такому неприятному сюрпризу мы должны иметь четкий порядок действий, куда должен быть вовлечен и Следственный комитет, если нужно, но лучше нам все-таки самостоятельно разобраться», — подчеркнул губернатор.

Самарин отметил, что сегодня котельная подняла температуру в домах выше нормы.

«На сегодня там температура, выходящая из котельной, — 75 градусов, это выше нормы, которая сейчас нужна. На пять градусов подняли. В 15:00 дополнительный четвертый котел включат, чтобы протопить улицу Юности — самую крайнюю», — заявил Самарин.

Для вопроса ремонта теплосетей разработают дорожную карту и установят сроки проведения этих работ.