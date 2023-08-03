Подмосковье 03 августа 2023, 10:03 Жилищные инспекторы Подмосковья рассмотрели более 37 тысяч обращений за 3 месяца ГЖИ МО

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Госжилинспекция Подмосковья подвела итоги работы во втором квартале 2023 года. Обсуждение прошло в режиме видеосвязи с руководителями управляющих компаний, представителями муниципальных администраций и членами Ассоциации председателей советов многоквартирных домов.

О результатах правоприменительной практики подробно рассказал заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Эдуард Сущенко.

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Он сообщил, что во втором квартале года основными направлениями ведомства стали профилактика нарушений, работа с обращениями жителей и подготовка к отопительному сезону. Госжилинспекция рассмотрела более 37 тысяч обращений граждан, провела 12 897 профилактических визитов и 187 внеплановых проверок. В результате оформлено 253 административных протокола, объявлено 112 предупреждений и выписано 211 штрафов.

Основными нарушениями во втором квартале стали несоблюдение лицензионных требований и правил технического обслуживания газового оборудования, пренебрежение нормами содержания и ремонта многоквартирных домов.

Управляющие компании, которые не могут удовлетворить запросы жителей, не должны работать на территории Подмосковья. Такое заявление во время обращения к жителям сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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