Подмосковье 07 июня 2023, 15:47 «Валяющие дурака» УК не должны работать в Подмосковье — Воробьев Андрей Воробьев призвал управляющие компании Подмосковья к ответственной работе Пресс-служба губернатора Московской области

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Управляющие компании, которые не могут удовлетворить запросы жителей, не должны работать на территории Подмосковья. Такое заявление во время обращения к жителям сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что для каждого человека, живущего в многоквартирном доме, крайне важны комфорт, безопасность и качество услуг, за которые он платит. Те управляющие компании, которые по тем или иным причинам не справляются со своими задачами, не должны работать в Подмосковье, отметил Воробьев.

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«Те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны. 36% жалоб в сфере ЖКХ — именно на УК», — заявил он.

Не менее важным для жителей многоэтажек, по словам Воробьева, является четкость с тарифами. Специально для этого в Подмосковье ввели так называемую умную платежку. С ее помощью человек платит за оказываемые услуги в онлайн-режиме. Такой функцией сейчас пользуются порядка 40% собственников квартир.