Подмосковье 07 августа 2023, 10:19 Жилищные инспекторы Подмосковья отработали свыше 5 тысяч заявок за неделю Госжилинспекция Московской области

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За неделю в подмосковный Центр управления регионом поступило свыше семи тысяч обращений жителей по вопросам содержания МКД. Госжилинспекция Московской области уже отработала более пяти тысяч обращений.

По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой, остальные вопросы закроют в ближайшее время. В 22 городских округах количество заявок сократилось. В число лидеров по темпам снижения обращений вошли Черноголовка, Шаховская, Волоколамский и Лосино-Петровский округа, а также Клин и Талдомский округ. Восход стал единственным муниципалитетом, откуда не поступило ни одного обращения за указанный период.

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Чаще всего жители просили убрать подъезды, починить лифты и восстановить освещение во входных группах.

Федина напомнила, что направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Управляющая организация обязана взять заявку в работу в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости улучшить содержание парков.

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