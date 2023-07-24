24 июля 2023, 12:58
Андрей Воробьев призвал улучшить качество содержания парков в Подмосковье
Губернатор Воробьев заявил о необходимости улучшить содержание парков в Подмосковье
Содержание недавно благоустроенных парков и скверов не всегда соответствует ожиданиям жителей, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поставил задачу внимательнее следить за состоянием обновленных территорий и сделать их максимально удобными для людей.
«Сегодня с утра проходит подведение итогов конкурса на благоустройство малых городов, мы в нем традиционно участвуем. В связи с этим хочу поднять тему содержания обновленных общественных пространств. Министр строительства России, который возглавляет это направление, также обратил внимание на качество содержания парков», — отметил Андрей Воробьев.
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Губернатор подчеркнул, что важно не только построить и запустить новый сквер или парк, но и обеспечить его дальнейшее использование. Это — прямая обязанность глав муниципалитетов.
«У нас в ряде территорий парки мы сделали красивые, а вот их содержание оставляет желать лучшего. В частности, по Красногорску был ряд жалоб», — отметил глава региона.
После благоустройства парки необходимо брать под особый контроль и поддерживать в отличном состоянии круглый год. Кроме этого, важно наполнять места притяжения жителей полезными услугами — для этого нужно привлекать малый бизнес, отметил губернатор. В ближайшее время в Подмосковье активизируют эту работу.
Благоустройство
Андрей Воробьев
Парки
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