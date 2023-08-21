Подмосковье 21 августа 2023, 11:45 Жилищные инспекторы Подмосковья отработали почти 5 тысяч заявок в ЦУРе за неделю ГЖИ МО

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За неделю в Центр управления регионом поступило 7,2 тысячи обращений от жителей Подмосковья. Почти пять тысяч вопросов Госжилинспекция уже решила, остальные заявки закроют в ближайшее время.

Согласно статистике, заявок стало меньше в большинстве округов. В пятерку лидеров с наивысшими темпами снижения вошли Лосино-Петровский, Бронницы, Истра, Павлово-Посадский округ и Балашиха. Кроме того, ни одного обращения не поступило из Восхода, Звездного Городка и Черноголовки.

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В тематический топ жилищно-коммунальных проблем вошли: уборка подъездов, починка лифтов и восстановление освещения во входных группах.

Руководитель ГЖИ региона Ольга Федина напомнила, что направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Ответственные организации возьмут задачу в работу в течение 24 часов и решат ее в установленные регламентом сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году. Он назвал тему «чувствительной и важной» и напомнил, что правительство России и ОАО «Газпром» оказали Подмосковью существенную поддержку в этой сфере.

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