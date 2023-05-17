Подмосковье 17 мая 2023, 10:53 Жилищные инспекторы Подмосковья объявили начало подготовки домов к отопительному сезону ГЖИ МО

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Госжилинспекция Подмосковья начала подготовку домов к новому отопительному сезону. К 15 сентября все МКД должны иметь подписанные паспорта готовности, а также быть готовыми к пуску тепла и приходу холодов.

Управляющие компании и администрации округов уже должны иметь планы работ по всем домам. Они формировались и сводились в единый график по каждому городскому округу весной во время осмотров с учетом недостатков, выявленных за зиму.

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Чтобы получить паспорт, дом должен пройти полный осмотр и устранить дефекты в случае их выявления. Отмечается, что обязательной процедурой для всех домов является промывка внутридомовой системы отопления и оборудования, чтобы сократить расход топлива для обогрева. Отдельное направление подготовки к зиме — это нормализация температурно-влажностного режима на чердаках. Это позволит сократить образование сосулек и снежных наростов на скатных крышах в холода.

Все проведенные в доме процедуры заверяются актами с подписью ответственных сторон и размещаются в автоматизированной информационной системе АИС ГЖИ. За подготовкой домов к отопительному сезону следят администрации округов и Госжилинспекция.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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