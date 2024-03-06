Подмосковье 06 марта 2024, 21:02 Жены и матери участников СВО в Котельниках обсудили помощь бойцам и их семьям Телеканал «360»

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В Котельниках прошла теплая встреча жен и матерей участников СВО. Организаторы подготовили для гостей чай и угощения, создав атмосферу открытости и доверия. Каждая семья здесь имеет своего куратора, к которому можно обратиться с любым вопросом, что делает поддержку еще более эффективной.

Участницам встречи вручили цветы и подарки в честь наступающего 8 Марта, а затем перешли к обсуждению разных тем. Разговор шел о жизни мобилизованных, о том, как их семьи справляются с повседневными задачами и воспитывают патриотизм у детей. Также обсудили развитие города: строительство новых социальных объектов, привлечение специалистов в области образования и медицины.

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Важной темой стала адресная помощь семьям участников СВО и организация сбора гуманитарной помощи. В Котельниках активно работает фонд поддержки, быстро реагирующий на запросы и потребности семей.

Кураторы в Котельниках готовы помогать круглосуточно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал усилить меры поддержки семей бойцов спецоперации.

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