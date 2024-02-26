Подмосковье 26 февраля 2024, 22:16 «Будем и дальше помогать семьям бойцов». Андрей Воробьев провел встречу с женами участников СВО в Балашихе Воробьев пообещал оказать поддержку семьям участников СВО из Балашихи Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

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День памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, отмечают 26 февраля в дивизии имени Дзержинского в Балашихе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время посещения воинской части встретился с семьями бойцов специальной военной операции и пообещал дальнейшую поддержку.

Глава региона отметил, что во время инспекций воинских частей правительство всегда старается организовать встречи с семьями бойцов, поскольку только в неформальной обстановке можно понять, как еще можно помочь.

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«И конечно, отдельное внимание и поддержка семьям ребят, которые погибли, защищая нашу страну», — подчеркнул губернатор.

Жена одного из военных Александра Потапова приехала с младшей дочерью Софией, которой сегодня исполнился год. Всего у военнослужащего трое детей.

«В прошлом году имя Героя мы присвоили одной из улиц в микрорайоне Дзержинского в Балашихе», — отметил Андрей Воробьев.

Еще одну встречу губернатор провел с Натальей Махониной, которая воспитывает двух сыновей. Сейчас она возглавляет штаб Комитета семей воинов Отечества в Балашихе и помогает в филиале госфонда «Защитники Отечества», где является социальным координатором.

«Спасибо всем за искренность и внутреннюю силу. Обязательно будем и дальше помогать семьям бойцов. Мы рядом», — подытожил Андрей Воробьев.

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