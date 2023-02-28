Подмосковье 28 февраля 2023, 22:36 Жены и матери мобилизованных из Серпухова создали общественную организацию

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В Серпухове жены и матери мобилизованных участников СВО решили создать общественную организацию «Мы ваш тыл». Идейным вдохновителем нового движения стала жена мобилизованного Анастасия Токтаева.

«Когда мужа призвали в сентябре, то я сразу же решила, что буду ему помогать», — рассказала Анастасия Токтаева.

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Сначала женщины создали чаты, где обсуждали и планировали свои мероприятия, собирали вещи, обменивались информацией. Очень быстро число участников перевалило за 500 человек. Тогда участницы объединения решили переходить из клубной формы в официальную общественную организацию.

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Также Анастасия отметила, что участники организации помогают не только мужьям, сыновьям и братьям. С каждой отправкой несколько коробок гумпомощи уходит для детского дома, который находится по пути на передовую. Передачей груза занимается серпуховское отделение партии «Единая Россия».

Недавно депутат Госдумы Александр Коган встретился с общественниками и передал им топливную карту, которую пообещал сам пополнять.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что Подмосковье продолжит максимально поддерживать семьи бойцов СВО.

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