Подмосковье 29 марта 2024, 10:04 Женский турнир по мини-футболу пройдет в Химках 31 марта Пресс-служба администрации города или района

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Женский турнир по мини-футболу «Мамы — это сила» пройдет в зале Луневской школы в Химках 31 марта. В нем примут участие четыре команды родителей школьников и воспитанников детских садов.

Как рассказали в администрации округа, в прошлом году в турнире выиграла команда детского сада, второе место заняла «Сборная мам», а третье — учителя Луневской школы. Турнир приурочили к 8 Марта.

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«Женщины от природы могут все: воспитывать детей, создавать уют в семье, делать успехи на работе и в бизнесе и, конечно, им важно сохранить и вовремя восполнить энергию. Параллельно еще поддерживать хорошую физическую форму и даже находить возможность сбрасывать накопленные эмоции. Футбол, как и любой другой вид спорта — прекрасная возможность для саморазвития», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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