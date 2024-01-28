Подмосковье 28 января 2024, 19:52 Женская команда «ВВА-Подмосковье» завоевала Кубок России по регби на снегу Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Спортсменкам из сборной «ВВА-Подмосковье» удалось выиграть Кубок России по регби на снегу. Они обыграли соперниц из Дагестана с разгромным счетом, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В решающем матче регбистки из Московской области выиграли у сборной Республики Дагестан со счетом 10:1. Это третье золото подряд для подмосковных девушек — они выигрывают Кубок с 2022 года. Поздравляю!» — отметил министр Дмитрий Абаренов.

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Кубок России по регби на снегу — 2024 прошел 27 и 28 января на поле Московской академии регби в Зеленограде. В нем сражались 10 команд из разных российских городов, включая Москву, Великий Новгород, Подмосковье, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Дагестан.

Абсолютными лидерами стали представительницы ЖРК «ВВА-Подмосковье». Второе место досталось дагестанским спортсменкам, а на третьей строчке оказалась команда из Татарстана.

В ведомстве добавили, что мужчины тоже состязались за Кубок России. Первая команда «ВВА-Подмосковье» взяла пятое место, вторая — девятое.

Накануне ступинский хоккейный клуб «Капитан» провел гала-матч, приуроченный к своему 25-летию, в субботу, 27 января. В мероприятии участвовали легендарные спортсмены и актеры.