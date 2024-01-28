Подмосковье 28 января 2024, 18:34 Ступинский ХК «Капитан» отметил юбилей матчем со звездами спорта и искусства Ступинский хоккейный Клуб «Капитан» отметил 25-летие матчем звезд Пресс-служба ХК «Капитан»

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Ступинский хоккейный клуб «Капитан» провел гала-матч, приуроченный к своему 25-летию, в субботу, 27 января. В мероприятии участвовали легендарные спортсмены и актеры, сообщили в пресс-службе команды.

«Двадцать пять лет команде „Капитан“, которая прославляет Ступинский городской округ. Самое главное — благодаря ей построили этот великолепный комплекс, в котором мы находимся», — отметил депутат Госдумы Александр Коган.

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Юбилей ХК собрал на льду олимпийских чемпионов, лучших футболистов в истории сборной России, призеров чемпионата Европы — 2008, известных артистов, государственных и общественных деятелей, а также хоккеистов «Капитана» разных лет.

Матч прошел в три этапа, каждый из которых длился по 20 минут. Игра завершилась со счетом 11:11, после чего победителей определила серия буллитов — ими стала команда синих. По окончании матча болельщики смогли сфотографироваться со звездами, а также получить их автографы.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке снайперов всех времен НХЛ до 63 голов. Российский спортсмен забросил шайбу в матче с «Даллас Старз».