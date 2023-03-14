Подмосковье 14 марта 2023, 22:28 Женщины-волонтеры объединились в Пушкинском округе, чтобы плести сети и готовить необходимые для бойцов вещи

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В Троицком храме в Пушкинском округе женщины-волонтеры с молитвами плетут сети для военнослужащих в зоне СВО. Они уверены, что такая помощь очень необходима бойцам.

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«Мы их с нежностью и надеждой называем „покрова“, наши сети. Плетем с молитвой. Очень благодарны нашему батюшке, настоятелю нашего Троицкого храма, что он благословил нас устроиться в здании воскресной школы, и склад, и место нам дал для плетения сетей. Мы ему очень ему благодарны. С молитвой, с верой в победу нашу общую», — делятся волонтеры.

В октябре жены, мамы и просто неравнодушные жители Пушкинского округа собрались вместе, чтобы помочь тем, чем смогут — благо, Троицкий храм принял всех желающих.

«Плетение именно в лепестковой технике — оно не требует никаких схем, то есть есть еще геометрия плетения, то есть ленточка не разрезается на листочки, они просто ленточки нарезаются ровными по пять сантиметров и вплетаются различными геометрическими фигурами и перемешиваются также друг с другом», — рассказала руководитель волонтерской группы Вера Варенья.

Она добавила, что сети уже отправляли ребятам на передовую несколько раз, отзывы получали исключительно положительные.

Также волонтеры отправляют на передовую еду, вещи и свечи, а также готовые наборы супов.

Смотрите подробности — в сюжете «360».