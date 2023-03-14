Важное 14 марта 2023, 16:22 «Показал отвагу в бою». Губернатор Подмосковья вручил сертификат на квартиру семье добровольца СВО Воробьев вручил сертификат на квартиру семье добровольца СВО из Подольска

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Житель Подольска, ушедший в зону СВО добровольцем, получил от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева сертификат на трехкомнатную квартиру. После ранения мужчина прошел лечение в госпитале и вернулся домой, где его ждали жена и двое сыновей. Но вскоре он вновь отправится на службу.

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Андрей ушел добровольцем осенью прошлого года. В зоне СВО от взорвавшейся мины получил раны головы и спины, закрытую травму черепа и другие осложнения.

Сейчас боец восстанавливается рядом с близкими. Их навестил губернатор Подмосковья.

Вы человек сильный, проявили большое мужество — пошли добровольцем на передовую и показали отвагу в бою. Надеюсь, что ваша сила поможет справиться с последствиями ранения и скоро реабилитироваться. Андрей Воробьев

До службы Андрей работал начальником отдела эксплуатации коммунальной инфраструктуры в одном из учреждений. Вместе с супругой и сыновьями жил в служебной квартире.

«У вас двое сыновей, и у них уже большой повод для гордости — это их отец. Говорят, что герои — это те, кто всегда лучше нас. Это примеры, на которые сейчас равняется вся страна», — подчеркнул губернатор.

Поскольку у добровольца спецоперации не было личного жилья, правительство Подмосковья поддержало бойца в этом вопросе.

«Мы постарались решить ваш вопрос с жильем. Пока вы живете в служебной квартире, но нам удалось найти инвестора, который помог, и спасибо главе городского округа — он тоже подключился к проблеме. Сегодня хотели бы вручить сертификат, и уже скоро со своей большой семьей вы сможете переехать в собственное жилье», — отметил Андрей Воробьев.

Супруга мужчины Ольга поблагодарила губернатора за сертификат на квартиру. Она воспитывает девятилетнего сына Александра и годовалого Ивана.

Не каждая молодая семья может себе позволить собственное жилье. И получить такой подарок — большое счастье для нас. Ольга

Кроме того, губернатор вручил бойцу новое ружье, способное эффективно обезвреживать дроны противника и спасать жизни бойцов.

Возвращение на передовую

После реабилитации Андрей планирует вернуться в зону СВО — cначала боец сопроводит груз с гуманитарной помощью, а после отправится снова в строй.

«Жена разделяет мою позицию. Решение пойти добровольцем поняла, приняла, и отпустила. Мы считаем, что это необходимо сделать сейчас и лучше сделать нам — взрослым мужикам», — сказал мужчина.

Отправиться на передовую Андрей планировал еще прошлым летом, но не смог пройти медицинскую комиссию. Настойчивость и желание позволили мужчине позднее, осенью, оказаться в рядах военнослужащих.

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