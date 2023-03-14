14 марта 2023, 16:22
«Показал отвагу в бою». Губернатор Подмосковья вручил сертификат на квартиру семье добровольца СВО
Воробьев вручил сертификат на квартиру семье добровольца СВО из Подольска
Житель Подольска, ушедший в зону СВО добровольцем, получил от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева сертификат на трехкомнатную квартиру. После ранения мужчина прошел лечение в госпитале и вернулся домой, где его ждали жена и двое сыновей. Но вскоре он вновь отправится на службу.
Реклама
Андрей ушел добровольцем осенью прошлого года. В зоне СВО от взорвавшейся мины получил раны головы и спины, закрытую травму черепа и другие осложнения.
Сейчас боец восстанавливается рядом с близкими. Их навестил губернатор Подмосковья.
Вы человек сильный, проявили большое мужество — пошли добровольцем на передовую и показали отвагу в бою. Надеюсь, что ваша сила поможет справиться с последствиями ранения и скоро реабилитироваться.
Андрей Воробьев
До службы Андрей работал начальником отдела эксплуатации коммунальной инфраструктуры в одном из учреждений. Вместе с супругой и сыновьями жил в служебной квартире.
«У вас двое сыновей, и у них уже большой повод для гордости — это их отец. Говорят, что герои — это те, кто всегда лучше нас. Это примеры, на которые сейчас равняется вся страна», — подчеркнул губернатор.
Поскольку у добровольца спецоперации не было личного жилья, правительство Подмосковья поддержало бойца в этом вопросе.
«Мы постарались решить ваш вопрос с жильем. Пока вы живете в служебной квартире, но нам удалось найти инвестора, который помог, и спасибо главе городского округа — он тоже подключился к проблеме. Сегодня хотели бы вручить сертификат, и уже скоро со своей большой семьей вы сможете переехать в собственное жилье», — отметил Андрей Воробьев.
Супруга мужчины Ольга поблагодарила губернатора за сертификат на квартиру. Она воспитывает девятилетнего сына Александра и годовалого Ивана.
Не каждая молодая семья может себе позволить собственное жилье. И получить такой подарок — большое счастье для нас.
Ольга
Кроме того, губернатор вручил бойцу новое ружье, способное эффективно обезвреживать дроны противника и спасать жизни бойцов.
Возвращение на передовую
После реабилитации Андрей планирует вернуться в зону СВО — cначала боец сопроводит груз с гуманитарной помощью, а после отправится снова в строй.
«Жена разделяет мою позицию. Решение пойти добровольцем поняла, приняла, и отпустила. Мы считаем, что это необходимо сделать сейчас и лучше сделать нам — взрослым мужикам», — сказал мужчина.
Отправиться на передовую Андрей планировал еще прошлым летом, но не смог пройти медицинскую комиссию. Настойчивость и желание позволили мужчине позднее, осенью, оказаться в рядах военнослужащих.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Подольск
Семья
Андрей Воробьев
Недвижимость
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама