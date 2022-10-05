Владеющие бизнесом женщины Подмосковья заключили более 20 международных контрактов с начала года | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 16:32 Поделиться Telegram

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Viber Владеющие бизнесом женщины Подмосковья заключили более 20 международных контрактов с начала года

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Центр поддержки экспорта Московской области оказал женщинам-предпринимателям более ста услуг в этом году. В 26 случаях это привело к заключению экспортных контрактов.

«К специалистам Центра можно обратиться за самыми разными услугами: от экспертизы экспортного контракта до подбора иностранных партнеров. Особое внимание уделяется работе с женщинам-предпринимателям, ведь порядка половины МСП региона — именно женский бизнес», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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В Центре можно получить помощь в сертификации и лицензировании продукции, маркетинговом исследовании зарубежного рынка, создании и модернизации сайта компании, а также размещении ее товаров на международных торговых площадках. Здесь так же помогут принять участие в международных выставках.

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Одной из фирм, заключивших контракт при содействии Центра поддержки экспорта Подмосковья, стала компания «Деловой Союз» под руководством Анны Барановой.

«Мы входим в число ведущих разработчиков узлов коммерческого учета на российском рынке. Завоевывать зарубежные рынки мы начали в 2019 году, осуществив первые поставки своей продукции в Казахстан, Киргизию и Узбекистан. В этом году при содействии специалистов Центра поддержки экспорта нами вновь заключен контракт с партнерами из Узбекистана», — рассказала она.

В перечне продукции, которую бизнесмены из Подмосковья поставляют за рубеж, оказались деликатесы из рыбы, кондитерские изделия, напитки, косметика и бытовая химия, упаковка для пищевых продуктов и бумажные изделия, санитарно-техническое оборудование и многое другое.

С сентября в Подмосковье действуют новые меры поддержки предпринимателей, о которых рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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