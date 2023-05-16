Подмосковье 16 мая 2023, 13:07 Женщину с межпозвонковой грыжей и риском паралича руки спасли в больнице в Солнечногорске

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В больницу в Солнечногорске врачи спали 38-летнюю женщину от паралича руки. К этому могла привести межпозвонковая грыжа, которую хирурги удалили.

Женщина жаловалась на сильные боли, онемение и слабость правой кисти. После обследования врачи выявили у нее между шейными пятым и шестым позвонками грыжу, которая сдавливала нервный корешок.

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«Под рентген-контролем при помощи микрохирургического оборудования и микроскопа мы провели дискэктомию — оперативное вмешательство на позвоночнике, во время которого удалили межпозвонковый диск и грыжу, чтобы освободить от давления корешки и спинной мозг. Затем установили между телами позвонков титановый имплант», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Роман Михайлов.

Операция прошла успешно и заняла 1,5 часа. В этот же день у пациентки прошли боли, чувствительность в правой руке полностью восстановилась. Вечером женщина могла самостоятельно ходить.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо. Ее уже выписали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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