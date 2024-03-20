Подмосковье 20 марта 2024, 17:14 Женщину с камнем размером 4 миллиметра в мочеточнике спасли в больнице в Долгопрудном Медиасток.рф

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Глухая женщина в возрасте 45 лет поступила в больницу в Долгопрудном с сильными болями в правой части поясницы. Из-за них ей было трудно разогнуться. У нее выявили камень в мочеточнике размером четыре миллиметра.

С медиками пациентка общалась письменно на бумаге. Ее обследовали и госпитализировали в урологическое отделение, а затем приняли решение о проведении операции.

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Как рассказали врачи, камень в мочеточнике женщины раздробили при помощи специального лазера. Операция длилась около часа и прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и не испытывает болей.

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