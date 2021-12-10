Женщина родила 11-го ребенка в Воскресенске

Врачи родильного дома в Воскресенске приняли 11-е роды у пациентки. 37-летняя женщина родила здоровую девочку весом 3,5 килограмма и ростом 54 сантиметра. Первого ребенка пациентка родила в 2005 году тоже в Воскресенском родильном доме. Появление следующих детей также проходило в стенах этого медучреждения.

«Наше акушерское отделение относится ко второму уровню оказания медицинской помощи матерям и детям. Это означает, что в отделении оказывают высококвалифицированную экстренную и плановую акушерскую помощь не просто пациенткам с нормальным течением беременности, но и женщинам из группы риска — с патологиями или хроническими заболеваниями», — сказал и. о. главврача Воскресенской первой районной больницы Юрий Райхман.

Сегодня маму и малышку в выписной родильного дома встретила вся большая семья — папа, 8 девочек и 2 мальчика — сестры и братья новорожденной, которую назвали Региной.

«Я прихожу в женскую консультацию как на праздник — мне рады, там очень хороший медперсонал, специалисты грамотные, переживают, звонят. Я от всего сердца благодарю медицинский персонал. Всем мамочкам, которые сомневаются в чем-то — не надо сомневаться, это очень добрые, семейные, родные для меня люди, и я могу рекомендовать даже: идите, здесь хорошо», — поделилась женщина.

В Подмосковье работает call-центр по вопросам родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Операторы расскажут о необходимых документах, подарочном наборе «Я родился в Подмосковье», запишут на прием к специалисту. Телефон горячей линии: 8 (800) 550-30-03.