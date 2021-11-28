Более миллиона будущих родителей посетили онлайн-школы матерей в Подмосковье с начала года

Онлайн-школы матерей в Московской области с начала года посетили более миллиона человек. Такие школы работают в роддомах региона. Занятия проводятся бесплатно для беременных женщин и будущих пап.

Есть индивидуальные и групповые классы. С родителями работают квалифицированные акушеры-гинекологи, неонатологи, перинатальные психологи. С начала этого года в таких школах прошло уже более 3600 занятий. Они проходят как в очном, так и в онлайн-формате.

Лично школы посетили более 15 тысяч беременных, еще более миллиона человек приняли участие в занятиях онлайн.

«У женщин в период беременности, особенно если она первая, может возникать множество вопросов. На занятиях в школе будущих мам женщины знакомятся с изменениями, которые происходят в их организме во время беременности, говорят о правильном питании, гигиене, режиме дня», — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, в школах будущих матерей в доступной форме рассказывают о периоде родов, что происходит с мамой и младенцем в это время, какие методы обезболивания существуют, как можно себе помочь в родах, о послеродовом периоде, грудном вскармливании.

«Школы матерей — это один из способов проявить нашу заботу о женщине, ответив на все ее вопросы и предоставив возможность не беспокоиться, а просто наслаждаться материнством», — добавила она.

Время работы школ и расписание занятий в том или ином медучреждении можно уточнить у врача женской консультации, на сайте или в социальных сетях роддома. Также обратиться можно в кол-центр по вопросам родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье».

Операторы расскажут о необходимых документах, которые надо взять с собой в роддом, о получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье», запишут на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам.

Горячая линия работает по телефону 8 (800) 550-30-03.